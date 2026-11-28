Wstrząsający raport NIK. Polskie wody w katastrofalnym stanie.
Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje bezsprzecznie, że polskie wody są w katastrofalnym stanie, a instytucje, które powinny o nie dbać i je chronić, nie wywiązują się z tego obowiązku.Yakotak
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Komentarze (19)
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@radmen2: Tak! Jak pis stworzył Wody Polskie to pozwolił im nosić mundury uszyli je sobie jak dla admirałów.
Wpłaciłem mu 1% podatku
Jedyny powiew cywilizacji jest gdy się pójdzie do pracy do dużego korpo bo międzynarodowe firmy mają standardy i cywilizują nas jak dzikusów. Polska to
#prlbis #pispojednozlo
https://looptube.io/?videoId=l7VykCTXX7M&start=65.9334129294281&end=70.5559750858307&rate=1