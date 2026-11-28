PIP ignoruje doniesienia o mobbingu. Lekarze wpisują sobie dyżury których nie mieli. Politycy.. wiadomo. Wody polskie mają w nosie wody i susza postępuje dalej. Problem mieszkaniowy jest ignorowany i polskie pary dalej jedną pensję przeznaczają na wynajem żeby pan bogacz miał pasywny dochód z niczego. Policja sypie umorzeniami.



Jedyny powiew cywilizacji jest gdy się pójdzie do pracy do dużego korpo bo międzynarodowe firmy mają standardy i cywilizują nas jak dzikusów. Polska to Pokaż całość