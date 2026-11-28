W wieczór przed dyżurem, w fotelu, w którym Pan teraz siedzi, rozkłada Pan zabieg na czynniki pierwsze. Te godziny też liczy Pan po 180 zł? Godzin w domu, kiedy myślimy o pacjentach, nikt nie liczy. Choćby dziś rano powiedziałem żonie, że od półtorej godziny nie śpię, bo mam przed sobą trudne zabieg