Wczoraj poruszono temat czy Doom pójdzie na Flipper 1. Pójdzie nawet na cenówce
DOOM działa na cenówce dosłownie z półki sklepowej, gość flashuje cenę w sklepie. Rozgrywka od 80s. Zobaczcie też samą końcóweczkę ;) [Całość 2min 10s]bialy100k
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Komentarze (29)
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Wersja "SX" jest dwa razy wolniejsza od "DX" (procesor w obu jest 32 bit, ale płyta tylko 16 bit i każdy 32 bit rozkaz wykonywany na pamięci
@6a6b6c: Nie poszedł. Chłop wykorzystał w teście tylko wyświetlacz
@lacznikantygrawitacyjny: Bo to nie w Polsce, więc może być tanio ;)
Amator