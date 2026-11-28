Czy człowiek może żyć 200 lat? Nauka przesuwa granice ludzkiego życia
Naukowcy badają komórki, geny i mechanizmy starzenia, aby sprawdzić, czy człowiek może żyć znacznie dłużej niż dzisiaj. Nie chodzi już tylko o to, jak dożyć setki. Stawką jest pytanie, czy można sprawić, by organizm przez większą część życia pozostawał młody.ma2018_z
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Komentarze (70)
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@fervi:
@fervi: jak przeciwdziałać reumatyzmowi?
na papierze
cały świat stosunkowo sobie poradził z HIV, a akurat tylko tam jest z tym problem?
naprawdę nie jestem równy z kimś kto jest za głupi na to by założyć gumę
Zapytajcie sie o postepy w medycnie i dlugowiecznosci jakie beda za 10,20,30,40,50 lat.
Sporo to pewnie bzdury, ale fajnie sie czyta jak mowi, ze zakladajac ze masz 30-40 lat to za 20 lat jesli dozyjesz nowotorory beda chorobami przewleklymi jak HIV kontrolowanymi lekami lub celowanymi terapiami genetycznymi, nanobotami. Podobnie z innymi schorzeniami.
I ogolnie, moze nie bedzie jeszcze odwracania lub zawracania starzenia, ale
https://youtu.be/Uf7Pn8GB_jI?si=b1jmyHCQ6XGPgfwd&t=19
Autor podaje wizję kilku karier zawodowych, ale czy nasze mózgi zachowałyby zdolności poznawcze? Tak dużo pytań...
Tak samo duża część otępień jest związanych z różnymi czynnikami zakaźnymi - prionami, wirusami, grzybami , a część z brakami mikro i makro elementów.
Tak więc teoretycznie to wiemy jak zapobiec dużej części z