jak sie AI zapytacie to zaczyna fajnie opowiadac (halucynowac?).

Zapytajcie sie o postepy w medycnie i dlugowiecznosci jakie beda za 10,20,30,40,50 lat.

Sporo to pewnie bzdury, ale fajnie sie czyta jak mowi, ze zakladajac ze masz 30-40 lat to za 20 lat jesli dozyjesz nowotorory beda chorobami przewleklymi jak HIV kontrolowanymi lekami lub celowanymi terapiami genetycznymi, nanobotami. Podobnie z innymi schorzeniami.

I ogolnie, moze nie bedzie jeszcze odwracania lub zawracania starzenia, ale Pokaż całość