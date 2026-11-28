Kobiety w Afganistanie tracą imiona. Trudno uwierzyć, jak się do nich zwracają
W Afganistanie rządzonym przez Taliban kobiety mają być pozbawiane imion w dokumentach i kontaktach z instytucjami.Arbuzlele
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W Afganistanie rządzonym przez Taliban kobiety mają być pozbawiane imion w dokumentach i kontaktach z instytucjami.Arbuzlele
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Komentarze (62)
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@fifka85: walczyli. Ty myślisz, że te kobitki to takie biedne i są przeciwko?
Są filmiki jak np kobiety z wioski ganiają jedną babę, a potem ją zatłukły. O zbeszczeszczenie koranu poszło.
Kobiety to w większości konformistki, więc w Afganistanie to pewnie kobiety są największymi zwolenniczkami Talibów. Tak jak były największymi zwolenniczkami nazizmu czy twardego katolicyzmu w Irlandii, czy progresywnej lewicy w takiej Kalifornii.
@titu: Wszystkich Afgańczyków, których znam w Europie to są super sympatyczni ludzie.