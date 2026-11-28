Trzeba było walczyć o swój kraj. Poddali się talibudom, mimo wpompowanych setek milionów dolców nie zbudowali struktur społecznych i państwowych, wzgardzili naszymi wartościami, to mają. Widzicznie te karaluchy to lubią. Niech zdychają, zamknąć granicę dla goenoskorych i elo.