Siedlce: miał prowadzić własny, dochodowy biznes, a został z długami
Ponad cztery lata prowadził sklep Żabka w Siedlcach, licząc na własny, dochodowy biznes. Zamiast oczekiwanych zysków zostały mu zobowiązania finansowe, pytania o rozliczenia i spór z siecią, który trafił do prokuraturyfreedomseeker
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Komentarze (82)
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A Zabek powstaje coraz więcej i więcej…
Nie wszyscy są to w stanie zrozumieć i dlatego takie rozżalenie.
@acropolix:
Przede wszystkim, nawet jak dostaniesz zajebista lokalizacje (bo tego nie mozesz sobie wybrac), to 10m obok moga otworzyc ci kolejna zabke... i zajebista lokalizacja zmienia sie w ujowa...
masa osób porywa się w biznesy bo widzi reklamy specjalnie pod nich profilowane o tym ile będą zarabiać i tacy napelńcy bez zabezpieczenia i czytania umowy wchodzą w to xdddd
jest masa agentów na samym insta co nagabuje ludzi bez żadnej wiedzy na żabkę bo akurat mają zastrzyk gotówki bo coś - np. spadek
tyle co mamy trenerów persolalnych scamerów to tyle niedługi będzie naciągacy na żabki
Franczyzodawca:
- Z nami zarobi Pan 15 tys zł na czysto /miesięcznie. No dobra, 30 tysięcy, a jak się postarasz to 60.... Pan tylko tu podpisze...
Franczyzobiorca:
- dobrze.
Jak postąpili wbrew zapisom umowy, to przecież może dochodzić swojego ¯\(ツ)/¯
To na c--j to wrzucać tutaj?
I ciekawi mnie, co tu wykopki komentują? Mają już papierowe wydanie xD czy wykupili prenumerate Tygodnika Siedleckiego? xD
@dos_badass: Dlatego ja skomentuje jutro jak kupię w Żabce Tygodnik Siedlecki.
Mnie jedynie w tym temacie boli to że ludzie którzy przyjeżdżają tu z zagranicy I bardzo często kręcą rolki w Internecie o Polsce to pokazują filmy że " Żabka jest świetna ", "żabka jest super ", " żabka to Polski super sklep na każdym rogu"