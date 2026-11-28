O tym że Żabka to jest pakowanie się na minę to wiadomo od co najmniej dekady.

Mnie jedynie w tym temacie boli to że ludzie którzy przyjeżdżają tu z zagranicy I bardzo często kręcą rolki w Internecie o Polsce to pokazują filmy że " Żabka jest świetna ", "żabka jest super ", " żabka to Polski super sklep na każdym rogu"