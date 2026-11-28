Nowy Jork mówi dość motoryzacyjnym subskrypcjom
Płacisz za samochód, ale nie możesz korzystać ze wszystkich jego funkcji bez dodatkowego abonamentu? Władze stanu Nowy Jork postanowiły rozprawić się z tą praktyką. Nowe przepisy mają ukrócić pobieranie opłat za wyposażenie, które fizycznie znajduje się w aucie.lolo1000
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Komentarze (29)
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To i to
@fiaslnfilrangve: gdyby tylko ktoś czytał ze zrozumieniem coś więcej, niż tytuł znaleziska... Powiedz mi, co ma władza stanowa do burmistrza miasta?