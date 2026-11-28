Dlaczego w Indiach jest tak brudno?
Indie należą do największych gospodarek świata i coraz częściej przedstawiane są jako przyszłe supermocarstwo. Dlaczego więc w tak szybko rozwijającym się państwie nadal występują tak ogromne problemy z czystością?VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (83)
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https://wykop.pl/link/8036133/polska-emerytura-dla-obywateli-indii-wystarczy-jedna-skladka-na-zus
Polska emerytura dla obywateli Indii. Wystarczy jedna składka na ZUS
@Spojrzenie_1000_i_jednej_szpary: W domu wszyscy zdrowi?
Ps. Byl ostatnio taki challenge. Jesli zarzucisz w google maps ludka w randomowego miejsce. Oczywiście na Indie (mapa). Jak nie będzie dookoła śmieci, to wygrywasz. Nie znam jeszcze nikogo komu sie udalo.
Przyzwyczailem sie do widoku. Ale jak przychodzi jakas pani z analizy biznesu pogodac, to sie zawsze nie moge przestac smiac z jej miny. Wczesniej nie wiedzialy... to im powiedzialem co to za