A moj kolega z pracy juz ze 20 lat w Europie, a dalej jak siedzi w pracy to dlubie w nosie, robi kulki i pstryka nimi dookola. Zakazalem mu na moje biurko pstrykac, ale jego jest cale w kulkach xD

Przyzwyczailem sie do widoku. Ale jak przychodzi jakas pani z analizy biznesu pogodac, to sie zawsze nie moge przestac smiac z jej miny. Wczesniej nie wiedzialy... to im powiedzialem co to za Pokaż całość