Czemu jemy ogórki kiszone skoro reszta świata uważa je za ZEPSUTE?
Polskie ogórki kiszone powstają dzięki naturalnej fermentacji mlekowej, która konserwuje warzywa i nadaje im smak. Zachód wybrał przemysłowe ogórki octowe. Kiszonki zachowały się u nas jako tradycja i źródło żywych bakterii.lurkujacy_jose
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Komentarze (71)
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Bo nie są zepsute, są pyszne i zdrowe, a zdanie reszty świata mamy w dupie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jegertilbake: Potrafisz pisać po Polsku czy przybyłeś z Indii? Poza tym piszemy o Polskich ogórkach, nie udawanych zza granicy.
Ogórki kiszone różnią się od popularnych na zachodzie pikli, które zazwyczaj konserwuje się octem. Kiszenie to naturalna fermentacja: bakterie kwasu mlekowego przetwarzają cukry z ogórków, wytwarzając kwas mlekowy, który konserwuje warzywa. Mętna zalewa i osad są naturalnymi efektami tego procesu.
Dawniej kiszenie było powszechne na całym świecie, ale przemysł spożywczy na zachodzie postawił na ocet i pasteryzację. Takie ogórki są trwalsze, mają powtarzalny smak i łatwiej je produkować na masową
Mówi się korniszony.
Żeby głupi miał zagadkę.
Zakop za tytuł wprowadzający w błąd.
Tylko ostudź, zanim pęknie.
Potem proso z ranną rosą,
Niech sierotka zbierze boso.
A niech zbiera to nieboże,
Kiedy ranne
A jak zachód przez lata karmił nas produktami z olejem palmowym we wszystkich produktach albo pestycydami ze zboża technicznego ze wschodu to było ok?
Od 30 lat na zachodzie mówili że polskie wędliny są najlepsze. Teraz ich jakość jest słaba ale kiedyś zachód cenił nasze wyroby.
Przestańcie się tak zapatrywać na ten zachód głąby bo w Polsce żyje się dziś bardzo dobrze.
Pojedzcie
Polska jest zajebista, fajnie jest pozwiedzać szczególnie cieplejsze kraje ale koniec koncow wole być u siebie
sory ale taki mamy klimat ( ͡° ͜ʖ ͡°)