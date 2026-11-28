Bo naturalne kiszonki dobrze wpływają na flore bakteryjną jelit.

A jak zachód przez lata karmił nas produktami z olejem palmowym we wszystkich produktach albo pestycydami ze zboża technicznego ze wschodu to było ok?

Od 30 lat na zachodzie mówili że polskie wędliny są najlepsze. Teraz ich jakość jest słaba ale kiedyś zachód cenił nasze wyroby.

Przestańcie się tak zapatrywać na ten zachód głąby bo w Polsce żyje się dziś bardzo dobrze.

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