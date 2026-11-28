W dzisiejszych realiach, dla rodziny 2+3 z dziećmi w wieku nastolatków, kiedy deweloperka zgodnie z trendami buduje mieszkania po 50m2, maksymalnie 77m2, to jedyny sposób na zamieszkanie, to albo kupno dwóch sąsiednich mieszkań i połączenie w jedno albo kupno domu (szeregówka to też jakby nie było - dom). To jest totalna patologia. (╯°□°）╯︵ ┻━┻



Kiedyś w PRLu budowano nawet 110m2 mieszkania.