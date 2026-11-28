Z nowych mieszkań w Polsce zniknęło ponad dziewięć m2 w ciągu 16 lat
Z nowych mieszkań ubyło w ciągu 16 lat ponad dziewięć metrów kwadratowych. Dawniej nazywano to po prostu ciasnotą. Dziś wystarczy kilka modnych słów, by sprzedać ją jako "multifunkcjonalną przestrzeń życiową". Nic dziwnego, że poradnik urządzania małych mieszkań z 1966 roku znów brzmi znajomo.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (28)
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XDDDDDD
Jasne - jest 1 żarówka.
Blisko centrum - galaktyki.
Bez pośrednika, pośrednik uciekł.
Kiedyś w PRLu budowano nawet 110m2 mieszkania.
Pozdrawiam.