"Daniel Rutkowski zrezygnował z kierowania Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W rozmowie z Rynkiem Zdrowia potwierdził, że zrobił to 20 października. Pytany o powody, wskazał, że przyszły rok będzie wyjątkowo trudny ze względu na kampanię wyborczą i związaną z nią walkę polityczną, w której nie ma zamiaru brać udziału. Kilka dni wcześniej na Forum Rynku Zdrowia mówił, że bardziej niż wydatki na zarobki lekarzy interesują go wyniki meczu Radomiaka Radom. Pokaż całość