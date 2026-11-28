W USA rośnie Terafab, w Polsce nadal przerasta nas Excel z zarobkami lekarzy.
Tak wygląda budowa fabryki Terafab w USA po 3 miesiącach, tymczasem w PL mija już 4 miesiące od wejścia ustawy peselowej o zarobkach lekarzy i ciągle nie znamy zsumowanych zarobków. 5 sierpnia weszła w życie tzw. ustawa PESEL-owa. Poznamy je przed wyborami?marcin1983a
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Komentarze (22)
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Komentarz usunięty przez autora
@marcin1983a: W USA masz ulice pełne ćpunów, kobieta nie ma nawet dnia urlopu macierzyńskiego a pensja minimalna jak jesteś kelnerem wynosi $2.13 za godzinę. Można się tak cały dzień licytować.
tutaj cały artykuł o Tobie napisali: https://pl.wikipedia.org/wiki/Whataboutism
Ignorancja wokół ceł pokazała że większość w Polsce (i pewnie Europie) nie wiedziała że UE miała już takie cła wcześniej, wielu też nie wie że ich "europejskie" samochody są produkowane w USA i importowane tutaj -