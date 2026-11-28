U mnie w robocie ludzie na moim stanowisku zarabiają 5tys zł a kierownik 6-8tys zł.

I teraz za wszystko jest odpowiedzialny a Firama tylko dokłada kolejnych papierów.

Więcej papierów i więcej. Papiery które nic nie wnoszą tylko obracają się w firmie.

A najlepsze jest to że szefostwo centrali wymaga abym ja i ludzie na moim stanowisku zawsze i we wszystkim potrafili zastąpić kierownika jakby ten poszedł np. Na 2 miesięczne lub miesięczne Pokaż całość