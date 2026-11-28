Pracownicy nie chcą być kierownikami? To kilkanaście dodatkowych godzin pracy
Co piąty przedstawiciel wyższej kadry kierowniczej na świecie deklaruje co najmniej 16 godzin nieodpłatnej pracy tygodniowo. Dla 51 proc. polskich pracowników jednym z kluczowych czynników decydujących o pozostaniu w firmie jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.Skarbiec_Biz
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Komentarze (33)
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@fumiasty: Głównie problem leży w tym, że jeszcze tydzień temu byłeś w tej ekipie, przychodzili się pytać o poradę jak coś zrobić itp. Byłeś swój. Skok wyżej, to często zerwanie więzi z ludźmi, z którymi często kilka/ kilkanaście lat pracowałeś. Pół biedy, jak jeszcze góra rozumie, że tego się nie da, bo masz doświadczenie z dołu, próbujesz chronić
I teraz za wszystko jest odpowiedzialny a Firama tylko dokłada kolejnych papierów.
Więcej papierów i więcej. Papiery które nic nie wnoszą tylko obracają się w firmie.
A najlepsze jest to że szefostwo centrali wymaga abym ja i ludzie na moim stanowisku zawsze i we wszystkim potrafili zastąpić kierownika jakby ten poszedł np. Na 2 miesięczne lub miesięczne
@mpetrumnigrum: zlituj sie...
Pieprze takie coś.
Tak więc nie wszędzie.
To samo sieć komórkowa. Siedzi kieras na zapleczu i odsłuchuje rozmów i wymyśla, że jeśli powiedziałbyś "x" to klient na pewno by kupił