Kiedy zadłużymy się na tyle, że nie będziemy już w stanie spłacać zobowiązań, wtedy Niemcy, UE i KE przyjdą nam z „pomocą”. W zamian za tę pomoc możemy stracić kontrolę nad złotem, rezerwami i własną polityką gospodarczą. Pojawi się presja na wprowadzenie euro, a w najczarniejszym scenariuszu również na zewnętrzny nadzór nad polskimi finansami i rządami. Pamiętajmy: każdy kredyt zaciągany ponad nasze możliwości to kolejny krok w stronę utraty niezależności.



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