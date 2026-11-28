Polskie samorządy będą mogły zadłużać się nawet na 50 lat. Już od grudnia
Program Horyzont 50 umożliwi samorządom finansowanie inwestycji infrastrukturalnych nawet przez 50 lat. Pierwsza umowa ma zostać podpisana do końca 2026 roku i dotyczyć projektu z obszaru ochrony zdrowia wartego 120 mln zł. Zadłużenie samorządów przekracza 113 mld zł i jest wyższe o 4,8 proc. r/r.Skarbiec_Biz
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Komentarze (40)
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aha czyli konowały rozkradna i zostawia nas z dlugiem na pokolenia. no super pomysl
@ChlopoRobotnik2137: które się na tych prowincjach już dzisiaj nie rodzą XDD
u mnie 3 dni temu burmistrz ogłosił budowę chodnika - 360m za 300k netto xdddddddddddddddd
zaczeli też budować pierwsze komunalne bloki, przetarg wygrała jakaś pseudo firma budowlana z mojej wsi o której istnieniu nie wiedziałem, nagle z d--y potrafią budować wysokie budynki, sprzęt cały na placu budowy jest wypożyczony od innych nie mają nic swojego a na
@eSUBA94: witamy w kapitalizmie, outsoursing YES
A nie czekaj…. XD
Nauczmy się