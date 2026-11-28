Partia, która zrobi z tym porządek, raz a dobrze, ma mój głos już do końca życia i 5% wypłaty co miesiąc.



Tylko nie dajcie się im zaszantażować. Te ich groźby to nic innego niż blef. Nie zostawią nigdy tego koorwidołka gdzie mają status półbogów. Przecież większość nie jest w stanie nawet wybąknąć jednego słowa w obcym języku. Będą strajkować, ale damy radę.