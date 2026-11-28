Polskie pielęgniarki zarabiają najlepiej w Europie. Raport OECD zaskakuje
Pielęgniarki w Polsce zarabiają najlepiej w Europie wynika z raportu OECD i Komisji Europejskiej. Ich zarobki są średnio o ok. 65 proc. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia. Są też w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o siłę nabywczą. Wyjazd do pracy opłacałby się im tylko do trzech krajów.airaG
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Komentarze (49)
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To nie jest 400k rocznie.
a catering to patola i powinni z tym wreszcie zrobić porządek
Tylko nie dajcie się im zaszantażować. Te ich groźby to nic innego niż blef. Nie zostawią nigdy tego koorwidołka gdzie mają status półbogów. Przecież większość nie jest w stanie nawet wybąknąć jednego słowa w obcym języku. Będą strajkować, ale damy radę.
Mówi tak każda telewizja, wiec ludzie niestety to wierzą :/
A tymczasem zadłużenie
https://wykop.pl/link/8051507/zadluzenie-polski-rosnie-22-razy-szybciej-niz-srednio-w-ue
Zadłużenie Polski rośnie 22 razy szybciej niż średnio w UE