Możesz wrzucić cały artykuł? Bo bardzo dobrze się zapowiada, jednak paywall nie pozwala się zapoznać z całością.



Premia zazwyczaj nie jest gwarantowana, a uznaniowa, czasem jest zależna od różnych wyników w mierzonych 'parametrach' (produktywność/spełnienie normy/ilość scrapu/systematyczne przychodzenie do pracy bez zwolnień lekarskich lub korzystania z seek day jeżeli w firmie taki jako benefit istnieje, stopień zaszkolenia itd. Każda umowa ma to inaczej zapisane. Ja mam przykładowo mieszaną premie. W dużym skrócie jest Pokaż całość