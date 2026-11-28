Szpital ma 40 mln zł długu. Dyrektor chce obciąć premie ale związkowcy grożą
Przedstawiciele ponad tysiąca pracowników kaliskiego szpitala wojewódzkiego nie zgadzają się na odebranie premii które są niebagatelne na tle podobnych szpitali. Szpital w Koninie przeznaczył na nie 2,7 mln zł natomiast szpital w Kaliszu aż 25,6 mln zł!. Związkowcy twierdzą że premie się im należą aairaG
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Komentarze (7)
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Choc to tylko zludzenie bo..to Polska i nasz PGR ma 50 milionow zysku. Ale jak to pyta audytor skoro 3/4 zalogi n-------j lezy codziennie....
to proste audytorze. 100 milionow strat na dzialalnosci podstawowejk, 150 milionow dotacji. Tak sobie zyjemy.
To pójdą do innego i może na jeszcze lepszych warunkach. Te hieny wiedzą, że pacjenci i państwo są ich zakładnikami.
Premia zazwyczaj nie jest gwarantowana, a uznaniowa, czasem jest zależna od różnych wyników w mierzonych 'parametrach' (produktywność/spełnienie normy/ilość scrapu/systematyczne przychodzenie do pracy bez zwolnień lekarskich lub korzystania z seek day jeżeli w firmie taki jako benefit istnieje, stopień zaszkolenia itd. Każda umowa ma to inaczej zapisane. Ja mam przykładowo mieszaną premie. W dużym skrócie jest