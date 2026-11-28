Beka że ta niedorobiona prowizorka jest przestawiana jako realną alternatywa dla przejścia z windowsa, przeciętny człowiek będzie miał z tym więcej problemów niż korzyści a cierpliwość mu siądzie jak zobaczy że Disney+ i Netflix mu na tym w 4k nie zadziała i, zniechęci rzuci to i więcej do linuxa nie wroci