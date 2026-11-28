Linux Mint 27 Adrien już dostępny w wersji beta. Cinnamon z obsługą Waylanda
Osoby czekające na kolejne wydanie Linux Mint mogą już samodzielnie sprawdzić, jak zmienił się system po przejściu projektu na roczny cykl wydawniczy. Clement Lefebvre ogłosił publiczne wydanie beta Linux Mint 27 o nazwie Adrien. Obrazy instalacyjne zostały zatwierdzone do testów już 25 listopadaochucki
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Komentarze (61)
najlepsze
https://github.com/SunshineStream/Sunshine
Sunshine możesz pobrać jako appimg. Konfiguracje możesz ustawić z przeglądarki bo odpala serwerek do tego. Mozna z tego zrobić usługę systemd i wtedy ładnie wstaje z OS. Ogólnie
@Antydemokrata: Wayland ma tylko 20 lat, nie oczekuj od niego kompletności XD
@kljguyft: Jądro systemu to nie to samo co system. Samo jądro bez aplikacji do niczego ci się nie nada. Szczególnie na desktopie. Debian bez konfiguracji Ubuntu działa jako kompletny system operacyjny ze środowiskiem graficznym. Samo jądro bez paczki dostarczanej z dystrybucją Debiana tylko się uruchomi. Będziesz słyszał jak wentylatory pracują (jeśli się włączą bez obciążenia) i parę lampek się zapali.
Jak dobrze
Będzie trzeba przeinstalować i wytestować tego waylanda. 👍🏻
IMO realnie to 8 GB RAM do przeglądania internetu (kilka kart w FF).
Na starym PC z 2014 roku (i5-4690K 8GB szybkiego ramu) mogłem spokojnie wszystko odpalać. CADy, nie CADy, cięższe oprogramowanie dedykowane (a nie webview), a odpalenie przeglądarki powodowało krótkie przycięcia (nie spowolnienia... regularne zacięcia pracy).
@hung: xD