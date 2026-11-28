Wielka Brytania pierwszym krajem z wymaganą licencją na sprzedaż noży do masła?
25 listopada brytyjski Home Office przedstawił projekt obowiązkowego zezwolenia na handel nożami i innymi ostrymi przedmiotami. Byłby to pierwszy na świecie system obejmujący pełen zakres noży, w tym noże do masła i sztućce, a regulacją objęto by sklepy z artykułami domowymi.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (51)
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@powsinogaszszlaja: To ten słynny brytyjski humor ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Na narzędzie zaraz też będzie licencja. Szlifierka kątowa? A po co to praworządnemu obywatelowi?
@MsgkOT: co to znaczy? za posiadanie czy co tam ci sie uroiło w tej główce?
I tak sobie chodzą po ulicach, bez żadnego nadzoru i kontroli, posiadacze języka.
Trzeba by to jakoś uregulować, a nie że każdy ma język bez pozwolenia. ( ͡° ͜ʖ ͡°)