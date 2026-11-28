Dziwi was to? Jeszcze nie tak dawno Polska2050 chciała utrudnić dostęp do broni argumentując tym, że chcą się CZUĆ bezpieczniej. Po akcji w Krakowie wszyscy stwierdzili, że trzeba COŚ ZROBIĆ. To jest to samo. Coś robią, żeby czuć się bezpieczniej. Normalny człowiek dostanie wyrok za nóż do masła, a później śrubokrętem po brzuchu. Ale coś zrobili i czują się bezpieczniej, więc jest ok