Zawał i udar dają sygnały nawet 30 lat wcześniej. Zbadano 113 tys. osób
Analiza danych 113 612 osób z czterech badań długoterminowych, opublikowana w JAMA Network Open, pokazała, że u osób, które później przeszły zawał lub udar, wyższe ciśnienie, gorszy cholesterol i różnice w markerach we krwi były widoczne nawet 30 lat wcześniej.barry-gost
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Komentarze (29)
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W tej grupie częściej występowała także cukrzyca, a uczestnicy deklarowali mniejszą aktywność fizyczną.”
Dietę i ruch jak najbardziej możesz determinować
Nie wystarczy.
@Kanusz_Morwin_Jikke: to zabawne ale tak właśnie jest - nadpodaż mężczyzn powoduje że wysoka konkurencja nie wybacza zaniedbywania się. Wszelkie Looksmaxingi i inne bzdety byle tylko zamoczyć.
W tym samym czasie baby nie muszą robić dosłownie nic aby znaleźć partnera no i efekty widzimy.
U kobiet, które pozostały wolne od takich zdarzeń, było to 117 mm Hg.
taka różnica
Zrobiłeś koniec świata, z przegrzania się
Niech zgadnę, szczepień się na co vid, który i tak dostałeś, ale GDYBY NIE SZCZEPIONKA rozmawiałbyś że stwórca