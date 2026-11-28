Nie żyje dwóch pracowników lekarzy bez granicy po izraelskim ataku na szpital
Dwóch pracowników organizacji Lekarze bez Granic (MSF) zginęło w piątek w izraelskim ataku na szpital w strefie gazy.MateMizu
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Dwóch pracowników organizacji Lekarze bez Granic (MSF) zginęło w piątek w izraelskim ataku na szpital w strefie gazy.MateMizu
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Coż sie dziwić. Mają morderstwo wyssane z mlekiem matki ¯\(ツ)/¯