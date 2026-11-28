Powiem być może coś oburzającego. Mam córkę w 1.klasie podstawówki. I mam dwa spostrzeżenia:

1. To Cud, że tych nożowników jest tak mało

2. Jak jej rówieśnicy dorosną (zwłaszacza z klas obok) to liczby wzrosną.



Szkoła to wylęgarnia patologii. I rodzice powinni dostawać łomot za obrzydliwe zachowanie takich małych dzieci. Od razu powiem, że szkoła jest raczej uznawana za tę lepszą, nowoczesną, warszawską.



Mocno zastanawiam się nad edukacją domową. Ale mnie stać Pokaż całość