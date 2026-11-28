Uczennica planowała masakrę w szkole. Wstrząsające ustalenia
Uczennica jednej ze szkół podstawowych na Opolszczyźnie planowała przeprowadzenie zamachu b-------o w szkole. Wspólny mianownik? Hejt, prześladowanie, wyśmiewanie.DziendobryMireczku
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Komentarze (67)
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1. To Cud, że tych nożowników jest tak mało
2. Jak jej rówieśnicy dorosną (zwłaszacza z klas obok) to liczby wzrosną.
Szkoła to wylęgarnia patologii. I rodzice powinni dostawać łomot za obrzydliwe zachowanie takich małych dzieci. Od razu powiem, że szkoła jest raczej uznawana za tę lepszą, nowoczesną, warszawską.
Mocno zastanawiam się nad edukacją domową. Ale mnie stać
@krzysztof-temporary: nie szkoła a rodziny to jest wylęgarnia patologii.
W Polsce dzień się sprzedaje prawie półtora miliona małpek. To nie jest przypadek.
Naprawdę nauczyciele nie pomagają. Na świetlicy, nauczyciel nie wnika kto co zrobił tylko na zasadzie "bawcie się razem". A dwóch kretów zaostrzyło ołówki i kłuli mi Córkę tymi ołówkami. Nauczycielka świetlicowa nawet jak Córka zgłosiła sprawę nic nie zrobiła. Powiedziałem, że jeszcze raz i im nogi
Przy czym
@Mario7400: kolorowanki sobie kupcie
Bo gdzieś tam wyłapią jak jakaś zakompleksiona 12-latka albo inny niepełnosprytny umysłowo Michaś sobie wpisze w Czata GIETEPE, uciekając w swój świat fantazji, że chciałby skonstruować bombe i pozabijać oprawców w p---u. xD
Normalnie CSI: Miami. Brawurowa akcja niczym złapanie gołodupca z blokowiska z lufką zielska. Ale trzeba się flexować
Swoją drogą: uczennica, nastolatka. Ale już dziewczynka/dziewczyna to ani słowa. Ale już nieco niżej "chłopiec" zamiast uczeń