Światowe mocarstwo trzyma Europę w garści. Wszystko za sprawą witamin
Bez regularnych dostaw witamin europejskie kury, świnie i krowy byłyby małe, chude i nieskore do rozmnażania. I tu pojawia się problem, bo jedno państwo de facto kontroluje światowy rynek witamin.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (42)
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no ale to wyszło od stanów i oni też są uzależnieni od dostaw z chin, np pierwiastki ziem rzadkich ale i mnóstwo produkcji swoich firm przenieśli do chin, nawet apple produkuje w chinach.
Może europa głupia że naśladowała ten model gospodarki ale dopuszczenie chin do rynków światowych i potem przeniesienie tam swojej produkcji to pomysł
@RomanKarburator: a na jakich kosztach produkcji powienien się opierać biznes?
@siodemkaxx: W to mi się nie chce wierzyć, bo przecież Europa posiada know-how. Gdyby Chińczycy zakręcili kurek z witaminami, to przecież choćby w Polsce można było je produkować dla Europy. Witaminy to polskie odkrycie, jakby nie było.
Koszty energii i regulacje miały znaczenie, ale problem jest znacznie szerszy niż tylko one.
1. Wskaż mi tych komunistów.
2. Czy to nie kapitalistyczne firmy farmaceutyczne nie po przenosiły produkcji by była tańsza?
3. Jak by rządzili komuniści - firmy nie mógłby by przenieść się z produkcją
Chińczyk, w brudnej piwnicy, pomaluje lalkę farbą do kół samochodu? okej, parę procent cła i dawaj na rynek europejski.
No jak mogli tego nie przewidzieć? No jak? Teraz p---r face.
U nas stawia się na wolny rynek i wszystko oddaliśmy chinom, bo taniej.
@Endrula83: to jest mit sprzed 20 lat
zabrzmiało jakby ktoś je pytał o zdanie, inseminacja już od dawna dominuje