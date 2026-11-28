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no ale to wyszło od stanów i oni też są uzależnieni od dostaw z chin, np pierwiastki ziem rzadkich ale i mnóstwo produkcji swoich firm przenieśli do chin, nawet apple produkuje w chinach.Może europa głupia że naśladowała ten model gospodarki ale dopuszczenie chin do rynków światowych i potem przeniesienie tam swojej produkcji to pomysł