Wpłacili po 100 tys. na tanie mieszkania. Budowa stoi, w tle lokalni politycy
Dziesiątki osób wpłaciły po 20% wkładu na mieszkania pod klucz w Warzymicach (gm. Kołbaskowo). Budowa stoi, prywatna spółka SIM Szczecin zmieniła zasady i chce sprzedawać lokale rynkowo po 12 tys./m, a zwrot obiecuje bez zabezpieczeń. W tle spór o mandat wójt, która widniała w radzie nadzorczej.Gaemeaa
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Komentarze (30)
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Prywatna spółka SIM Szczecin (której nazwa i logo budzą skojarzenia ze Szczecińskimi Inwestycjami Miejskimi) tłumaczy, że nie uzyskała zakładanego finansowania i zmieniła zasady w
@waldek-gresko:
Kiedyś tacy ludzie się doigrają, tylko muszą trafić na odpowiednią osobę :)