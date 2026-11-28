I takie oczywiste wały przechodzą w najlepsze i deweloperuchy czują się bezkarne bo na to pozwala aparat państwa. Gdyby posypały się wielomilionowe kary to wtedy może jeden z drugim przed wałem by się zastanowił. Tak mieszkania 2x droższe przez PiS i ich bk2 , za to nawetxjakteraz chce ktoś to drogie mieszkanie kupić to jeszcze go wyruchaja na 100k i lepiej. Chore.