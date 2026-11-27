Radzie UE nie przejdzie przez gardło Skłodowska
8:45 "Marii Curie" Na zachodzie chyba nigdy się nie oduczą nam umniejszać. Tak jak z polskim wkładem w złamanie Enigmy, Dywizjonem 303 i projektem Manhattan.linuksiara
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8:45 "Marii Curie" Na zachodzie chyba nigdy się nie oduczą nam umniejszać. Tak jak z polskim wkładem w złamanie Enigmy, Dywizjonem 303 i projektem Manhattan.linuksiara
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Komentarze (70)
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I nie piszcie że to nie wasza wina, to wy jako społeczeństwo wybieracie władze, a potem narzekacie, po prostu jesteście zbyt mało inteligentni i zbyt bezwładni (ruski mental) na dobre wybory.
*nasza wina
*to my jako społeczeństwo
*a potem narzekamy
*po prostu jesteśmy
Ależ proszę bardzo, nie dziękuj. Pozdro.
Moi znajomi Francuzi, i to z wykształceniem kompletnie nic o polsce nie wiedzą. Jedynie że wojna była.
Chyba, że to specjalnie - wtedy cokolwiek nie napisałeś nie na żadnego znaczenia.
@Dave987654321: dla prawych polaków bez różnicy, wciąż lewaczka i feministka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Brakuje tutaj wzmiankinonkonstruktorach istotnego urządzenia ratujacego życie tysiąca ludzi. Wykrywacz min.
Na całym świecie od lat umniejsza sie Polsce i jej obywatelom. Dla wielu Polska jakoby dalej nie istnieje. Niewolski rzady od wojny bardzo dobrze pomagają w rtm procederze niszcząc tennkamraj na rozne sposoby.
W sensie, że jak będziesz robić nic to uznają? xDD
Myślę, że to jest tak samo skuteczne jak skomlenie. Przy czym twoje myślenie jest jeszce głupsze niż tych co skomlą xd