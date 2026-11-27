Możecie pisać co chcecie, ale kraj który się nie szanuje i nie umie rządzić nie będzie miała szacunku u innych, moglibyście nawet b---ę atomową stworzyć ale w takiej postaci jak obecnie wszyscy mieli by w was w------e.



I nie piszcie że to nie wasza wina, to wy jako społeczeństwo wybieracie władze, a potem narzekacie, po prostu jesteście zbyt mało inteligentni i zbyt bezwładni (ruski mental) na dobre wybory.