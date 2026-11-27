"Śmierdziało od niej strasznie moczem" . Rodzina 89-latki złożyła skargę na SOR
Śmierdziało od niej strasznie moczem. Miała przemoczone kapcie, mokry porannik. To było dla mnie niedopuszczalne mówi wnuczka 89-letniej pacjentki, która spędziła blisko trzy dni na SOR-ze Centrum Medycznego HCP w Poznaniu, zanim trafiła na oddział.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (39)
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@came_a_lot: Jakieś dane? Czy p---------e Grażyn i Januszy mających najbliżej właśnie do HCP, których jak nie boli to znaczy, że nie żyje, łyknę apap i będzie ok. Natomiast gdy już trafiają do szpitala to nie dość, że leczenie wiele razy droższe niż przejście się do rodzinnego w porę, to jeszcze szansa na wyleczenie znacznie mniejsza. No ale Panie to
A jak wszedłem do pokoiku na badanie o tej 2 w
innym razem siedząc od ponad 2h dowiedziałem się że po c--j ja im dupę truję jak podobno od godziny mam gips założony X D
Zresztą jesteśmy już w takiej dupie (dzięki naszym lekarzom) że nie możemy wybrzydzać i powinniśmy brać co popadnie z zagranicy póki nowych kadr nie wyszkolimy.
Przecież tak wygląda starość w podeszłym wieku, będziesz miał 80-90 lat to będziesz szczał i srał pod siebie i nie będzie w tym nic dziwnego, takie jest życie człowieka ¯\(ツ)/¯
W pewnym wieku będziesz wymagał stałej opieki swoich dzieci oraz wnuków bo inaczej nie przeżyjesz tylko umrzesz we własnych odchodach.
Wykopki tutaj mają średnio po 30 lat na tym portalu, więc wasi rodzice pewnie jeszcze są w