Najgorsze w przesiadywaniu na SORze jest to, że nikt ciebie nie informuje o niczym. Trafiłem kiedyś na SOR o 2 w nocy i wyszedłem ok. 11. 9 godzin przesiedziałem na krzesełku i nie wiedziałem co mam robić i na co czekam. Jakbym wiedział, że tak to będzie wyglądać, to bym wziął karimatę i śpiwór i walnął się gdzieś na końcu korytarza.



A jak wszedłem do pokoiku na badanie o tej 2 w Pokaż całość