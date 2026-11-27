Youtuberka chwali się jak jej pies obsikuje towar w sklepie i przed marketem
Patopsiara Makowkamusic pozwala psu obsikać towar przed marketem budowlanym i wrzuca to do sieci. Nie pozwólmy, by takie zachowania były normalizowane. Nieświadomy człowiek dotyka tego potem gołymi rękami. Zareagujmy, by sklep również podjął kroki i wyciągnął z tego konsekwencje wobec patologii.MaxiuBaxiu
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Komentarze (36)
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- co pan robisz!!!!
- a sram, jak pani pies. Jeszcze obsikam...
:)
Niech kretynka płaci za zniszczenie towaru.
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