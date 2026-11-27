Wygląda na to, że szpitale też lubią sprzęt premium
Ten szpital zawarł umowę na telefon SAMSUNG Galaxy Z Fold 8 za 7130 zł.Kolekcjoner_dusz
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Ten szpital zawarł umowę na telefon SAMSUNG Galaxy Z Fold 8 za 7130 zł.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (9)
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@jednorazowka: Jeszcze przez przypadek chińczyk by się dowiedział ile zarabiają lekarze i tyle z takiej tajemnicy przedsiębiorstwa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pytanie brzmi: dlaczego w ogóle szpital ma fundować jakieś z------e smartfony swoim zarządzającym. Najprostszy telefon i tyle. Chcesz coś więcej? Uzasadnij wydatek. Inaczej ciągle będziemy uwięzieni w pułapce muchosrańska (tak nazywam kacapski sposób myślenia).