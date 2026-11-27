Po prostu sieć powinna brać na siebie część kosztów a nie wszystko wrzucają we franczyzobiorcę. Wrzucają jakiś towar który się nie sprzedaje na siłę i właściciel za to na końcu płaci.

Co to za firma(franczyzobiorca) skoro o niczym nie możesz decydować i wszystko masz z góry narzucone bo inaczej kara, to jest zwykła umowa o pracę a nie B2B.