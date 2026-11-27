"Nie mamy już nic do stracenia". Franczyzobiorcy jednoczą siły przeciwko Żabce
Już ponad 100 osób chce dołączyć do złożonego przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Żabka Polska, a kolejni chętni wciąż się zgłaszają. Nasze zarzuty można sprowadzić do wprowadzenia w błąd franczyzobiorców. I to na wielu płaszczyznach - opisuje w Joanna Baniakznin
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Komentarze (38)
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@McDonaldsTrump: do żabki nie chodzi sie
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Problem jednak pojawia się w innych zapisach które są absolutnie nieakceptowalne.
Co to za firma(franczyzobiorca) skoro o niczym nie możesz decydować i wszystko masz z góry narzucone bo inaczej kara, to jest zwykła umowa o pracę a nie B2B.