600 lekarzy milionerów? Minister wskazuje na 14 tysięcy milionerów lekarzy NFZ
Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski informuje, że wstępne szacunki mówią o nawet ponad 10 proc. lekarzy z takimi zarobkami, praktykujących w publicznym systemie. Pełna skala według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia - ma być znana w styczniu 2027 roku.janeknocny
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Komentarze (11)
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"wstępne szacunki wskazują, że może to być nawet ponad 10 proc. ze 143 tys. praktykujących lekarzy w publicznym systemie zdrowia, czyli kilkanaście tysięcy milionerów. "
Jakby doliczyć prywatę to ile wyjdzie? 50%?
No no no
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