Wielka firma ze Swarzędza wprowadza zakazy na chodniku!
Przyjeżdżam do Swarzędza. W okolicach giganta transportu samochodowego zastaję patologię. Która rozwinie się w coś bardzo niebezpiecznego. W materiale też komentarz policji do poznańskiej interwencji przy WZMOT, które bezprawnie zakazywały filmowania.LudzieToDebile
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Komentarze (30)
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- Skunścię są?
- Ze Swarzędza..
-Ja, ja, nędza nędza
kojarzysz?
- a was wollen sie
- wize, wize
- ja was tez wize- i poszedł
P.S.
Wypad stąd od ochroniarza XD (da się usłyszeć w szumie)
https://uodo.gov.pl/pl/138/4477
Bo
@DuchZoliborza: Ale to ON ludzi zaczepia? Czy to OCHRONIARZE bezpodstawnie zawracają dupę komuś idącemu chodnikiem i nie robiącemu nic nielegalnego? Bo to jednak jest znacząca różnica.