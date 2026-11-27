Dla mnie te przywileje dla mundurówki to jest ostateczne przyznanie się obecnego rządu do tego, że nie da się naprawić publicznej służby zdrowia. Nigdy nie będzie działała dobrze dla wszystkich.



Dlatego będzie działała dobrze dla wybranych. A dlaczego?



Bo od jakichś 10 lat obowiązująca interpretacja prawa należy do tego, kto kontroluje służby mundurowe. Prawnicy mogą się mąðrzyć ile chcą, ale koniec końców to minister MSW decyduje jakie prawo obowiązuje. Taka szara rzeczywistość. Pokaż całość