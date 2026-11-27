Karta Rodziny Mundurowej. Polska republiką przywilejów?
J. Śpiewak krytykuje pogłębiające się w Polsce nierówności i tworzenie społeczeństwa kastowego. Omawia Kartę Rodziny Mundurowej dającą dostęp do leczenia bez kolejki, wysokie zarobki oraz bezkarność lekarzy (np. afera w Koszalinie), a także system podatkowy, w którym ulgi zasilają najbogatszych.WroTaMar
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Komentarze (18)
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Potem zrobi się przywilej plus który będzie nadprzywilejem i możemy się tak bawić w nieskończoność.
Dlatego będzie działała dobrze dla wybranych. A dlaczego?
Bo od jakichś 10 lat obowiązująca interpretacja prawa należy do tego, kto kontroluje służby mundurowe. Prawnicy mogą się mąðrzyć ile chcą, ale koniec końców to minister MSW decyduje jakie prawo obowiązuje. Taka szara rzeczywistość.
Służba zdrowia jest kompletnie rozj3bana, a oni wymyślili sobie, żeby dać przywileje 2mln swoich ludzi. Kolejne kupowanie głosów, tym razem przez KO. Z reszta pis też głoswał za...
Władza chyba czuje, że jeszcze chwila i będzie musiała pałować biednych ludzi na ulicach, więc dają frukty służbom.
1. strzelać do bezbronnych obywateli, którzy będą np. demonstrowac rpzeciwko włądzy
2. nie strzelać i ich rodzina straci wszystkie przywileje
?
Bo na to wygląda że władza szykuje sobie posłuszeństwo resortów siłowych, żeby bez szemrania wykonały każdy rozkaz...