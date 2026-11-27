Firefox usuwa opcję powrotu do starego wyglądu. Zostaje Nova
W grudniu ma zniknąć przełącznik przywracający poprzedni interfejs. Mozilla dodała klasyczne motywy bez gradientów, w tym szary nawiązujący do Protona.LudzieToDebile
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W grudniu ma zniknąć przełącznik przywracający poprzedni interfejs. Mozilla dodała klasyczne motywy bez gradientów, w tym szary nawiązujący do Protona.LudzieToDebile
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Szczerze póki nie zlikwidują gęstości upakowania "Compact", która miała być już tyle lat niewspierana to wiele to nie robi.
Dla mnie to po prostu więcej obłości niż i tak już było, ale zasada działania ciągle ta sama. Firefox FTW
Jak pierwszy raz zobaczyłem te gradienty to pomyślałem, że monitor mi się psuje. 😆
W końcu wtyczki YT działają jak trzeba bez kombinowania jak koń pod górę, nie w-------a mi 110% ramu w randomowych momentach, wszystko gra. Raz
@CherryJerry: Raczej co za młotka
widevine w LW jest domyślnie wyłączony (wynika to z założeń twórców) ale z tego co pamiętam to dało się go włączyć
chyba najlepiej dodać sobie jako kolejną wyszukiwarkę w przeglądarce zamiast
Na windows nie uruchomisz drm. Musiałbyś przywrócić firefoxowy user.js i pewnie coś jeszcze ale wówczas to już nie byłby LW.
Ok, posprawdzam ten search 👍