Najpierw będzie Nova, z Novej zrobi się Stara i znów trzeba będzie wprowadzać Nova2. I tak to się żyje w Internecie.

Szczerze póki nie zlikwidują gęstości upakowania "Compact", która miała być już tyle lat niewspierana to wiele to nie robi.

Dla mnie to po prostu więcej obłości niż i tak już było, ale zasada działania ciągle ta sama. Firefox FTW