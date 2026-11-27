Ponad 23 tys. Polaków nadal chce studiować informatykę, mimo kryzysu na rynku IT
W tegorocznej rekrutacji na stacjonarną informatykę złożono ponad 23 tysiące zgłoszeń. Dla części internautów to niezrozumiałe, dlaczego tak wielu maturzystów wybiera kierunek, po którym start na rynku pracy utrudnia dziś AI.wykopowicz_ka
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Komentarze (133)
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Osobiście bardziej zaskoczony jestem dużą popularnością ekonomii.
@ubijakitopiel: programowania uczą zazwyczaj najmniej.
@Programista500plus: jak studiowałem, to może i rzeczywiście uczyli tego najmniej, ale wymagali z tego najwięcej, bo każdy musiał być kodojebcą xD jak to dobrze, że nie słuchałem się kuców, którzy tylko by marszczyli freda do kodowania ( ͡º ͜ʖ͡º)
A są zdolniejsi, ciężej pracujący i po prostu wygryzą całą masę "normalsów" z prac biurowych.
Dlatego najbardziej mnie śmieszy jak grażyna albo mariusz pracujący w plastpolu na stanowisku koordynator produkcji się cieszy z tego że "IT upada". Przecież
Gość po studiach technicznych, w krawacie, z IQ top 5% populacji, umiejący w relacje, przyzywczajony do z-------u i uczenia się 24/7? Krzyzyk na droge całym masom po rolniczych i ekonomicznych xD
@zapalara: zaskakujące wyobrażenie masz o absolwentach informatyki
Programista będzie jednocześnie analitykiem (albo analityk programista) i będzie wymagana wiedza domenowa. Programista będzie musiał znać się na branży dla której robi, będzie musiał rozumieć biznes, proponować rozwiązania,
@lysa_pala: i robić lachę prezesowi
Nie tyle utrudnia, co uniemożliwia. Może 1% geniuszy znajdzie gdzieś robotę (na uczelni, w budżetówce?) ale większość to straceńcy.