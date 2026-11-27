Bać to się powinni ludzie którzy teraz pracują w korpo nie-w-IT, pracach biurowych, obsługach sklepów e-commerce, managerowie itd. Bo ci wszyscy techniczni co nie zostaną programistami czy innymi devopsami rozleją się po tych zawodach.



A są zdolniejsi, ciężej pracujący i po prostu wygryzą całą masę "normalsów" z prac biurowych.



Dlatego najbardziej mnie śmieszy jak grażyna albo mariusz pracujący w plastpolu na stanowisku koordynator produkcji się cieszy z tego że "IT upada". Przecież Pokaż całość