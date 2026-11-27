Wyciek danych z Autopay, mBank oszukuje.
Wyciek danych z Autopay: mBank obiecywał wydanie karty za darmo, po jej zastrzeżeniu wskutek incydentu, po czym pobrał opłatę za jej wydanie.powsinogaszszlaja
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Wyciek danych z Autopay: mBank obiecywał wydanie karty za darmo, po jej zastrzeżeniu wskutek incydentu, po czym pobrał opłatę za jej wydanie.powsinogaszszlaja
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Komentarze (13)
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A ludzie i tak maja tam konta, trzymaja kase i daja sie dymac bez wazeliny.
Rozumiem syndrom sztokholmski, ale jest tyle bankow ze kazdy powinien znalezc cos dla siebie.
To są warunki umowy na nową kartę, ty masz swoją umowę ze swoimi warunkami. Dostaniesz tylko nowy plastik, umowa
@nickszalinski: Czasami w treści jest rozwinięcie, naucz się składać literki, będzie łatwiej.
@szaloneneutrino: Właśnie to zrobiłeś. Oprócz nagłówków nie potrafisz przeczytać nic, gdyż za długo trwa składanie literek.
Wiem, że przewyższa to twoje możliwości.