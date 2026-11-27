Niech mi ktoś powie jak to jest, dostałem wiadomość w alior banku, o wycieku danych i o tym, żeby zastrzec kartę kredytową i, że pokryją koszty, zrobiłem to, ale sprawdzałem i aktualne karty mają wyższe oprocentowanie (14.5 %) niż moja starsza karta, mniejszy Cashback. Kto mi wróci za tą różnicę ? Zreszta jak to możliwe, że zewnętrzna firma gromadziła te dane, przecież to jest nielegalne.