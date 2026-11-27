Złotówa z Warszawy chciał 900 zł za kurs do Zielonki. Potem wyrzucił bagaże
Dwie Kobiety wsiadły pod dworcem w Warszawie do taksówki jadącej do Zielonki. Po kilku minutach kierowca zażądał 900 zł za 22-kilometrowy kurs. Gdy pasażerki po 34 km poprosiły o zatrzymanie auta, miał zablokować drzwi, zażądać 260 zł, wyzywać je od złodziejek i wyrzucić walizki z bagażnikakocurek66
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Komentarze (30)
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Najpierw mówi że miał zażądać 900zł za 22km kurs.
Potem że po 34km pasażerki miały chcieć opuścić pojazd, a on żądać 260zł.
Więc jest tu trochę niejasności - czy kierowca jeździł gdzieś okrężną trasą żeby nabić te 34km (i nadal nie był u celu).
"Gdy pasażerki po 34 km poprosiły o zatrzymanie auta, miał zablokować drzwi, zażądać 260 zł"
Nagle robi się 260 z 900 co przy tylu kilometrach to normalna sprawa.
@kocurek66: Pytając o dowody kogoś bronię?
@Ritowel11: bez kitu, jak źle to świadczy o naszym narodzie skoro lepiej jest jechać z jakimś ege bege ;s
Z 22 km za 900, zrobiło się 34 km za 260.
Coś mi się tu wydaje, że to nie Ukrainki są ofiarami.
Nawet jak kierowca taxi nie jest w stanie z pamięci powiedzieć jaka jest odległość bo "nie wie ile wyjdzie", to może to w kilka sekund sprawdzić na mapach.
Można przyjąć np: 10-15% rozbieżności.
Prosta zmiana w prawie rozwiązałaby mnóstwo problemów z pato taxi.
ale jest na to rozwiązanie, po prostu nie płacić, niech sobie na policje idzie, a później do sądu, powodzenia