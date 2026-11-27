Dlaczego nie ma w Polsce prawa, które nakazywałoby podawać cenę przed rozpoczęciem kursu i rozpoczęcie go dopiero po akceptacji przez klienta?

Nawet jak kierowca taxi nie jest w stanie z pamięci powiedzieć jaka jest odległość bo "nie wie ile wyjdzie", to może to w kilka sekund sprawdzić na mapach.

Można przyjąć np: 10-15% rozbieżności.

Prosta zmiana w prawie rozwiązałaby mnóstwo problemów z pato taxi.