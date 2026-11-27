Kuratorium zrobiło konkurs z języka polskiego. Pytania ułozyło AI.
Rezultat? Kompletnie zmyslone utwory literackie, kompletny syf. Podobno 3 osoby to zatwierdziły. Potem zmodyfikowali arkusze już po konkursie.mindy-moo
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Komentarze (31)
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Bo akurat AI całkiem nieźle się nadaje do takiego zastosowania i poświęcając na to minimum pracy i korzystając (nawet z darmowych) narzędzi ale w przemyślany sposób, bez problemu można było to z całą pewnością zrobić, zarówno szukając pomysłów na zadania jak i te zadania formułując.
Natomiast zamknięcie tematu w "ułóż mi 10 pytań na
I takich sytuacji będzie więcej z prostego powodu - jak można coś wygenerować i mieć wolne niż się namęczyć i zarobić tyle samo to gadzi mózg nakazuje wygenerować i yolo
Jak ktoś jest leniem, niedorajdą w danym zakresie to nawet AI mu nie pomoże...