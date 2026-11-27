Dodajmy że był to pewien jeden strzał, jednym prostym promptem do darmowego ChatGPT, albo i Gemini w przeglądarce.



Bo akurat AI całkiem nieźle się nadaje do takiego zastosowania i poświęcając na to minimum pracy i korzystając (nawet z darmowych) narzędzi ale w przemyślany sposób, bez problemu można było to z całą pewnością zrobić, zarówno szukając pomysłów na zadania jak i te zadania formułując.



Natomiast zamknięcie tematu w "ułóż mi 10 pytań na Pokaż całość