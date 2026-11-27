Znany w Częstochowie lekarz usłyszał zarzut łapówkarstwa
Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe przedstawiła Piotrowi K., ordynatorowi w szpitalu miejskim, jedenaście zarzutów korupcyjnych.Kolekcjoner_dusz
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Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe przedstawiła Piotrowi K., ordynatorowi w szpitalu miejskim, jedenaście zarzutów korupcyjnych.Kolekcjoner_dusz
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