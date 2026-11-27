W Częstochowie, jak się ma zarzuty korupcyjne, to się po prostu zmienia pracę. Np. niedawno odwołany - w drodze referendum - prezydent Majyjaszczyk, który ma postawione zarzuty korupcyjne , wiecie, co zrobił? Wrócił do pracy w Starostwie Powiatowym. Przez 19 lat był na urlopie bezpłatnym i czekało tam na niego stanowisko :D