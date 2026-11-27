94 proc. Polaków nie chce pomocy asystenta AI przy zakupach
Tylko 5,7 proc. badanych polskich konsumentów chce, aby asystenci AI aktywnie prowadzili ich przez zakupy. Ponad 60 proc. badanych polskich konsumentów preferuje samodzielne przeglądanie ofert i podejmowanie decyzji zakupowych.Skarbiec_Biz
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Komentarze (12)
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To może trochę zależeć czy asystent pracuje dla sklepu czy dla klienta ;)
@noHuman: Będzie pracował dla tego co zapłaci więcej ( ͡° ͜ʖ ͡°) no chyba, że masz lokalny chiński model uruchomiony na klastrze GPU w piwnicy. Bo jak uważasz Gemini/GPT to z jednej strony płaci klient jako miesięczny abonament za AI a z drugiej sklep żeby AI podpowiadało jego produkty ( ͡° ͜
Próbowałem też z "vonhalskim" z inpostu i to samo. Tam to w ogóle współprace mają chyba tylko najdroższe sklepy. Szukałem konkretnego artykułu i miałem porównanie cen rynkowych
Bo dziwnym trafem ci asystenci wyszukują "najlepszą" ofertę, i zupełnym przypadkiem ta "najlepsza" oferta jest zazwyczaj jedną z tych najdroższych ofert.
Bez stania w kolejkach, bez walki z kasą samoobsługową,
Wall-E, prorocza produkcja..