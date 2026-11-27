Taki prawdziwy asystent to byłoby złoto. W jakiejś apce Biedry, czy tam innego Lidla dałoby się napisać "dej mi towar na bigos, mam dwie dychy - Żaneta z mężem przyjeżdża za tydzień, musza obiad im o--------ć", a ten by go sam skompletował i jeszcze dał cynka w sklepie i by się tylko szło po odbiór. Ewentualnie dał listę "kompromisów" i tylko prosił o akceptację.



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