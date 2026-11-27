Bardzo słaba stawka ja będę za tym żeby lekarz miał minimum te 2000zł na godzinę, bo to skandal mieć przy takiej inflacji zarobki na godzinę poniżej 1000zł, nie po to się piszę maturę z biologii żeby zarabiać jakieś ochłapy. Dodatkowo każda wizyta prywatna powinna być równa pensji minimalnej żeby pozbyć się plebsu i słabych jednostek, bo żaden poważny lekarz nie chcę na to tracić czasu. Nie dziwię się, też byłbym w-------y jakbym Pokaż całość