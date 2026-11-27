Szpital w Myślenicach: 2 świeże umowy na 3 lata na funkcjonowanie opieki nocnej
14 h 250 dni roboczych + 24 h 115 dni wolnych i świąt 6 200-6 300 h / rok. 12,5 mln zł / 3 lata 4,2 mln zł rocznie, czyli ok. 660 zł/h.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (6)
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PA-TO-LO-GIA OBYWATELSKA
@miszczumsc: jeszcze brakuje tekstu uśmiechacie się
Usługodawca który to wziął pewnie zatrudnia 3 co najmniej, do tego z dwie osoby od dokumentacji.
Bądźmy poważni, nikt nie płaci tyle lekarzowi na nocnej...