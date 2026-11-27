Ponad 30 tys. etatów znika z fabryk w Polsce. Flagowy przemysł bije na alarm
Ponad 30 tys. etatów zniknęło z polskich fabryk mebli, a w całym przemyśle drzewnym nawet 50 tys.kq2w6
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Ponad 30 tys. etatów zniknęło z polskich fabryk mebli, a w całym przemyśle drzewnym nawet 50 tys.kq2w6
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Komentarze (19)
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złotówka jest na dnie a biednym "polskim przedsiębiorcom" nadal eksport nie idzie mimo, zaporowe cła na chińczyków też im nie pomogły, pewnie jeden z drugim PRAWICOWY XD wykopek zaraz im zaproponuje żeby obniżyli koszty
Pamiętacie, że "ochrona" oznacza koszt, który poniesiecie wy.
@dqdq1: kapitał nie ma narodowości
Tragedia zależy od tego w jakim okresie. Jeśli w ciągu 100 lat to nie ma tragedii