Ważniejsze, że trole mogą ryczeć, bo zawetowano "obniżkę podatków", która przy okazji dosrała by jeszcze bardziej polskim przedsiębiorcom. Starczy, że zagraniczne korpo już się stąd wynoszą bo się im coraz mniej opłaca, a do tego rząd chce jeszcze bardziej docisnąć lokalnych przedsiębiorców. Później będzie płacz, bo wraca powoli problem o którym zdążyliśmy zapomnieć przez lata, czyli bezrobocie. Francja już weszła w techniczną recesję, wszędzie coraz gorzej, a u nas bal na Tytanicu Pokaż całość