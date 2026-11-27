Tendencyjny spot Schalke 04 Gelsenkirchen na temat molestowania kobiet
W spocie agresorami są sami biali mężczyźni, kobietę przed jednym z nich ratuje czarnoskóry.ProfesorWilczurOfficial
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W spocie agresorami są sami biali mężczyźni, kobietę przed jednym z nich ratuje czarnoskóry.ProfesorWilczurOfficial
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Komentarze (26)
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@ragnarok-asgartus: wystarczyło nie pisać "mamy was w d...". Wystarczyło nie mówić "niech jadą", wystarczy nie pokazywać środkowego palca. Nie każda krytyka to hejt. Ludzie, uczący nas tolerancji mają w d... tolerancję - mają w głowach fanatyzm. Nie tylko Jaguar się przejechał, nie tylko Gilete poślizgnął się na tej piance. Wszystkim im życzę szacunku dla wszystkich a nie tylko dla mniejszości!
A czarna szlachta się bawi.
Wielką Brytanią
Wir sehen es und sagen nichts.