Brzozów: 5,38 mln zł dla lekarza za 3 lata
Szpital podpisał umowę z Sebastianem Opalińskim na 3 lata. Wartość w rejestrze to 5 385 297,72 złtomasztomasz1234
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Szpital podpisał umowę z Sebastianem Opalińskim na 3 lata. Wartość w rejestrze to 5 385 297,72 złtomasztomasz1234
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Komentarze (20)
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I zobaczymy jak się sytuacja rozwinie ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
PA-TO-LO-GIA OBYWATELSKA
Do rekordów mu daleko ale to pewnie dopiero po studiach jest, ma jeszcze czas(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
ON BYŁ NAJTAŃSZY