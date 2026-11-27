Scenarzystka GTA 6 usunęła konto na X po fali hejtu za Lucię
Alexa D'Agostino, jedna ze scenarzystek GTA 6, usunęła konto na X po kilku dniach nękania przez graczy niezadowolonych z postaci Lucii.Godzinnik
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Komentarze (89)
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To ten oszust co nie usunął konta + spłakał się do moderacji za nazwanie parchem.
Groźby to groźby, a krytyka to krytyka cycu. Jeśli tego nie rozróżniasz... to ¯\(ツ)/¯
Gry Rockstara to przepiękne Telltale, ale nic więcej.