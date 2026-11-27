Ja czekam aż minie okres miesiąca miodowego dla tej gry i w końcu będzie można porozmawiać o niej troszkę bardziej obiektywnie. A prawda jest taka, że owszem, technologicznie super, ochy, achy i w ogóle 12/10, natomiast fabularnie - zdecydowanie najsłabsza odsłona serii. Scenariusz nudny, typowy i przewidywalny. Po 15h grania nie ma ani jednej postaci, która zapadłaby w jakiś sposób w pamięć, o nijakich protagonistach nawet nie wspominając. Widać ewidentny brak wkładu Pokaż całość