Kuratorium dało ósmoklasistom zmyślone wiersze Gałczyńskiego i Twardowskiego
Podlaskie kuratorium dało uczniom na konkursie wiersze Gałczyńskiego i Twardowskiego, których nie napisali.Godzinnik
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Podlaskie kuratorium dało uczniom na konkursie wiersze Gałczyńskiego i Twardowskiego, których nie napisali.Godzinnik
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Komentarze (20)
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Z drugiej strony, Gałczyński i Twardowski też swoje wiersze zmyślili.
No stawka nie byle jaka.
Wiesz co za różnica czy morderstwo przypiszą mordercy czy tobie. Ważne, ze sprawa zakończona sukcesem i można wrócić do csa. Masz człowieka i możesz go przypisali do morderstwa.
Później takie dziecko zapamięta jakoś cześć tego wiersza i gdzie indziej zacznie go przywoływać podając nazwisko autora. I bedzie jak te głupie baby co om al napisało książkę czy inne broszury z przepisami.
No straszne. Tak jakby do tej pory nie było problemu ze złymi cytatami. A tutaj to nawet jakby się to wydarzyło to się kompletnie nic nie stanie. W przeciwieństwie do fejków, które łykacie jak pelikany od waszych ulubionych polityków/dziannikarzyn. Ale wtedy to wam jakoś nie przeszkadza.