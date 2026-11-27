Jaki dramat :D Przecież to państwo zostanie rozkradzione. Gdyby i na poziomie państwa, i na poziomie globalnym dystrybucja bogactwa była w miarę racjonalna, żylibyśmy w pięknym, spokojnym i dostatnim świecie, bo wszystkiego jest wystarczająco dużo, aby dla każdego starczyło. No chyba że mniejszość ludzi zgarnia większość zasobów, to wtedy nie starcza ¯\(ツ)/¯