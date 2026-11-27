Pielęgniarka: nawet 400k PLN rocznie
Dwuletnie umowy z pielęgniarkami w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Wartość kontraktow nawet 800 tys. złtomasztomasz1234
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Dwuletnie umowy z pielęgniarkami w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Wartość kontraktow nawet 800 tys. złtomasztomasz1234
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Komentarze (67)
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Wiele zawodów ma odpowiedzialność karną za błąd (a jak nie karną to często odpowiadają swoim własnym majątkiem), choćby nawet kierowca zawodowy może pójść do więzienia za zwykły błąd.
Może i by przymierała, ale wujek ma firmę obracająca setkami tysięcy.
Wiecie jakie kwoty dostaja gówniary magisterki za dyżury tam? ;D też odkleja totalna typu wyczesanie miesięczne do 20k netto.
Szpital powiatowy oczywiście prawie w upadku a jak ;D
towarzystwo się rozwydrzyło i chce coraz więcej ¯\(ツ)/¯
Dowody by AI slop widać wystarczą żeby kurz się wzbił w komentarzach.