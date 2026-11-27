YouTube usuwa linkowanie do Firefoksa. Google gra nieczysto?
Google musi się tłumaczyć po tym jak YouTube usunął materiał zawierający odnośnik do oficjalnej strony przeglądarki Mozilla Firefox. Platforma uzasadniła swoją decyzję naruszeniem zasad dotyczących spamu, oszustw i wprowadzających w błąd praktyk.LudzieToDebile
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Komentarze (18)
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taki samo g---o.
adblock musi być wszędzie zainstalowany., Niestety (╯°□°）╯︵ ┻━┻
ale to już od dobrych 26 lat co najmniej już dla niektórych codzienność to też VPN pomału ;/
Jedyne alternatywy to Firefox (oraz pochodne) i Safari
@zaye93: To co napisaleś jest prawdą ale i nie do końca. Te usługi działają lepiej na chrome nie dlatego, że chrome jest lepsze/wydajniejesze, tylko dlatego, że google pogarszał swoje usługi jak korzystasz z firefoxa - a jak w tym samym firefoksie zmieniłeś user agent by przedstawiał się