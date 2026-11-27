Ukraina zaakceptowała polską propozycję wymiany myśliwców MiG-29
Ukraina zaakceptowała polską propozycję wymiany myśliwców MiG-29 na technologie dronowe i antydronowe poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk.Obecnie rozmowy mają już charakter techniczny.H_Moody
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Komentarze (32)
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Te "technologie dronowe" to pewnie też żadne sekrety, ale na pewno wartosciowe doświadczenia.
Cala umowa jest bardziej kurtuazyjna niż strategiczna. Chodzi o pokazanie współpracy i dobrej chęci z obu stron
@graf_zero: w takiej wojnie nowego typu to chyba nie ma nic bardzej cennego niz wiedziec co dziala a co nie dziala w praktyce
gdzies tu byl artykul ze wzieli ukraincow na szklenei w polsce czy w nieczech a u nas dlaje szkola jak byly lata 90 bez uwzgedniain zagrozenia dronowego wszedzied
W technologie dronowe Ukrainy bym zbytnio nie wierzył, bo to skopiowane zachodnie rozwiązania. Żeleński zniósł prawo patentowe, ale do nas mogą się upomnieć ich właściciele.
@H_Moody: Ogólnie tak, ale te technologie dronowe na Ukrainie to też jest trochę wydumane i przesadzone, taki PR Zeleńskiego. Po prostu tanie drony i co nas może nawet bardziej interesować to doświadczenie taktyczne, szkolenia operatorów itd. a tego korzystamy bardzo mało.
Z technologii, które ma Ukraina i które są nam faktycznie przydatne to
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Ale za to spłacamy ukraińskie odsetki