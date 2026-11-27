W kartonowym państwie za bandycką jazdę w sumie nic nie grozi, bo na komendzie powie, że pożyczył auto Ukraińcowi i nie ma go już w Polsce. Co innego gdy wyrażasz swoją opinię - za takie poważne przestępstwo tłumaczenie, że nie wiesz komu pożyczyłeś komputer, nie przejdzie. Na szczęście bandycka jazda to co tylko wykroczenie, a że o włos było od śmierci, to mały szczegół.