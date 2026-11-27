Potencjalny zabójca drogowy na czołówkę z rowerzystą
ślepy bezmózg w Peugeocie niemal taranuje rower #poznań #PO4NV65kiero_profesjonal
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ślepy bezmózg w Peugeocie niemal taranuje rower #poznań #PO4NV65kiero_profesjonal
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Komentarze (40)
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dziesiątki razy tak miałem, jeśli nie setki
@Djblef: Dokładnie, nie stać na ciężarówke to wypad z drogi a nie się za wyprzedzanie bierzesz, na miejscu kierowcy tira bym zepchnął puszkarza do rowu ,zeby miał nauczke.