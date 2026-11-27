Weto prezydenta w sprawie podniesienia progu podatkowego
Nie będzie podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł i drastycznego obcięcia limitu ryczałtu o blisko 90 proc. oraz wyższego CIT dla gigantów.Endrula83
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Nie będzie podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł i drastycznego obcięcia limitu ryczałtu o blisko 90 proc. oraz wyższego CIT dla gigantów.Endrula83
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Komentarze (47)
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Może najpierw uwalić milionowe pensje konowalom, zwolnić urzędników. W Warszawie jest ponad 400 radnych w Nowym Jorku około 50.
Przywileje dla różnych grup zawodowych, rozdawanie pieniędzy na jachty. Jest coraz mniej dzieci ale nauczycieli jakoś nie ubywa … etat to dalej 16h w tygodniu.
@slowmtb: To nie etat tylko pensum i z tego co wiem nie ma nizszego niz 18h w tygodniu.
@slowmtb: Po czym następuje litania - uwalić, zwolnić itd. żeby inni mieli gorzej niż mają. No ale jak piszesz, "typowy Polak jest typowy".
Wolałbym żeby ustawa dotyczyła jednej formy opodatkowania np: ryczałtu, że powyżej ilość tam przychodu, stają
Przecież masz zwolnienie podmiotowe, do 240 tys. przychodów netto rocznie. Jak przekraczasz to musisz się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Podatek VAT to podatek pośredni, dochodowy to bezpośredni. To są dwa odmienne podatki.
@bzikus: Jest: 30000
To wynika wprost z kwoty wolnej od podatku. 30000*12%=3600