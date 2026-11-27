wolałbym kwotę wolna od podatku 60k - po prostu, a tak? w zasadzie to jest podrzucenie szmaty Nawrockiemu - od początku było wiadomo że nie podpisze, ale teraz będzie trąbienie przez 2-3 tygodnie. Druga sprawa ta ustawa uja załatwiała, dlatego że pomiędzy 130-150k praktycznie nie ma różnicy, 20k to tylko kolejne pchanie kasy w urzędników, pielęgniary itp.



Wolałbym żeby ustawa dotyczyła jednej formy opodatkowania np: ryczałtu, że powyżej ilość tam przychodu, stają Pokaż całość