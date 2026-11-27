A to na jakiej zasadzie ma działać, czy faktycznie zaczniemy być w dużej mierze samowystarczalni w wytwarzaniu leków, czy nadal ok. 70% surowców do produkcji będziemy sprowadzać z zagranicy a jedynie zwiększy się produkcja na miejscu czy może przepakowanie opakowań i danie nalepki wytworzone w EU?