Nowa unijna konstytucja lekowa przyjęta. Będzie zasada "kupuj europejskie"
Parlament Europejski przyjął największą od dwóch dekad reformę unijnego prawa farmaceutycznego. Nowe przepisy mają przyspieszyć dostęp pacjentów do tańszych terapii, pobudzić produkcję leków w Europie i ograniczyć zależność od dostaw z Azjifreedomseeker
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Komentarze (35)
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Zależność farmakologiczna od Azji, Turcji, USA to ogromne zagrożenie dla 450 mln ludzi mieszkających w UE.
Jeżeli nie widzisz zagrożenia, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia (np. spotkanie Trump putin i ten trzeci), zależności od innych krajów na tak podstawowym poziomie jak zapewnienie obywatelom dostępu do leków, to
Problem w tym, że dziś większość leków produkuje się w dalekiej Azji - Indie, Chiny i nie da się ich kupić w Europie.
Komentarz usunięty przez autora
Lewactwo odklejone jak zwykle 😂