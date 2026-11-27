Założę się, że oni mają tam takie kółko wzajemnej adoracji, które zbiera się wieczorem pod hasłem "Co by tu jeszcze s-------ć panowie, bo klient jest tępy i wytrzyma, na pewno się nie przesiądzie na maczysko ani linuksa".



No i najgorsze jest to, że mają sporo racji, jako posiadacze kompów z windą jesteśmy jak sowieckie społeczeństwo, Stalin mordował milionami, a jak wysyłał kogoś na rozstrzelanie to delikwent przed śmiercią krzyczał "Niech żyje Stalin". Pokaż całość