Windows 11 umożliwi programom podmiotów trzecich blokowanie komputera.
Jeżeli wydawcy programu nie spodoba się konfiguracja komputera lub systemu użytkownika.Neocaridina
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Jeżeli wydawcy programu nie spodoba się konfiguracja komputera lub systemu użytkownika.Neocaridina
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Komentarze (17)
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No i najgorsze jest to, że mają sporo racji, jako posiadacze kompów z windą jesteśmy jak sowieckie społeczeństwo, Stalin mordował milionami, a jak wysyłał kogoś na rozstrzelanie to delikwent przed śmiercią krzyczał "Niech żyje Stalin".
@Bing0Bang0Bong0: bo to ue ma kontrolować a nie jakaś firma.
Kiedyś "mój komputer" teraz stacja robocza botnetu Microsoftu.
To samo z Androidem.
Teraz jest "Ten komputer".
Wymowne.